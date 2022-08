Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei mutmaßlichem Drogengeschäft beobachtet

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (09.08.2022) einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht in der Königstraße mit Rauschgift gehandelt zu haben. Zivile Polizeibeamte beobachteten gegen 13.30 Uhr in der Nähe der Arnulf-Klett-Passage wie der 28-Jährige einem 57-Jährigen einen Gegenstand übergab und anschließend dafür mutmaßlich Bargeld bekam. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin beide Männer fest, wobei der 28-Jährige versuchte, sich durch Drehen und Wenden zu befreien. Bei der Durchsuchung des 28 Jahre alten Mannes fanden die Beamten Bargeld. Beim 57-Jährigen entdeckten die Polizisten eine kleine Menge Haschisch sowie eine weitere rauschgiftverdächtige Substanz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die beiden Männer wieder auf freien Fuß.

