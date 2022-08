Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Schockanruf: Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Trickbetrüger haben am Dienstag (09.08.2022) im Bereich des Rosentals bei einer Seniorin Schmuck im Wert von zirka Tausend Euro erbeutet und im Anschluss die Herausgabe von mehreren Zehntausend Euro Bargeld gefordert.

Ein Mann, der angeblich mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung steht, rief die Seniorin gegen 14.00 Uhr an und teilte ihr mit, dass ihre Enkelin einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie zur Abwendung der Haft nun eine Kaution hinterlegen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung brachte er sie schließlich dazu, ihren Schmuck gegen 14.30 Uhr in einer dunkelroten Ledertasche an eine unbekannte Abholerin zu übergeben.

Nur kurze Zeit später meldete sich der Mann erneut und forderte nunmehr die Herausgabe von mehreren Zehntausend Euro Bargeld, da der bereits ausgehändigte Schmuck nicht ausreichen würde. Als die Seniorin gegen 15.30 Uhr eine entsprechend hohe Summe bei der Bank abheben wollte, wurde eine wachsame Bankmitarbeiterin auf die Betrugsmasche "Schockanruf" aufmerksam und verständigte die Polizei.

Bei der Abholerin handelte es sich um eine zirka 35 Jahre alte und zirka 165 Zentimeter große Frau mit schlanker Statur. Sie hatte dunkle glatte Haare und ein Piercing in der Nase. Außerdem trug sie eine Brille und war mit einer hellen Bluse und einer blauen kurzen Hose oder einem Rock bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell