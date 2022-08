Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich mit Potenzmittel-Falsifikaten gehandelt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (10.08.2022) die Wohnung eines 62 Jahre alten Mannes in der Leuschnerstraße durchsucht und dabei unter anderem rund 500 Tabletten verschiedener mutmaßlicher Potenzmittel beschlagnahmt. Ein Zeugenhinweis und anschließende umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten die Beamten auf die Spur des 62-Jährigen. Er soll in einem bislang unbekannten Zeitraum die Tabletten illegal aus dem Ausland eingeführt und anschließend verkauft haben. Zudem besteht der Verdacht, dass es sich bei den Tabletten um Falsifikate handeln könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der polizeibekannte 62-Jährige konnte im Rahmen der Durchsuchung an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ließen die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß.

