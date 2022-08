POL-S: Nach Wasserrohrbruch Straße überschwemmt

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Seit etwa einer Woche häufen sich Fälle des sogenannten Haustürbetruges, weshalb die Polizei aus aktuellem Anlass warnt: Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstag (02.08.2022) in Bad Cannstatt als Bankmitarbeiter ausgegeben und einer 95 Jahre alte Frau um Bargeld betrogen. Der Unbekannte klingelte gegen 17.45 Uhr an der Haustür der Seniorin und gab sich als Bankmitarbeiter ihrer Bank aus. ...

