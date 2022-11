Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: "Riegel vor!" - Alarmauslösung schlägt Einbrecher in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Als Einbrecher versuchten sich am Donnerstagnachmittag Zutritt zu einem Wohnhaus an der Droste-Hülshoff-Straße zu verschaffen, schlug sie die Alarmanlage des Hauses in die Flucht. Die Unbekannten zerstörten mit einem Beil die Verglasung der Terrassentür und lösten damit die Glasbruchsicherung aus. Aufgrund der Alarmauslösung traten sie sofort die Flucht in unbekannte Richtung an. Das Beil ließen sie zurück. Es wurde von der Polizei sichergestellt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wer an diesem Tag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der 0800 2361 111 bei der Kripo melden.

Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

