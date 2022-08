Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - 65-Jähriger stürzt und verletzt sich

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall auf der Kreuzung der Jahnstraße und der Gustav-Schwab-Straße am Montagabend zusammengestoßen. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr auf der Fahrradstraße von der Petershauser Straße kommend in Richtung Jahnstraße. Hinter dem Bahnübergang querte ein 22-jähriger Radler die Moltkestraße in Richtung Gustav-Schwab-Straße, so dass es auf der Kreuzung zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten 65-Jährigen kam. Dieser stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An den Fahrrädern entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell