Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Geschäft (22.08.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 20 Uhr versucht, in ein Geschäftsgebäude auf der Herdstraße einzubrechen. Der unbekannte Täter hebelte an einer Tür einer Orthopädiepraxis und versuchte so, in das Gebäude zu gelangen. Dabei löste er einen Alarm aus und flüchtete unverrichteter Dinge. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

