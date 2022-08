Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Villingen-Schwenningen) Aufmerksame Zeuginnen helfen bei der Aufklärung von zwei Unfallfluchten (22.08.2022)

St. Georgen / Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Unfallfluchten hat die Polizei am Montag in St. Georgen und Villingen-Schwenningen aufgrund der Hinweise aufmerksamer Zeuginnen aufklären können.

Gegen 14.30 Uhr beschädigte eine 70-jährige Audifahrerin in St. Georgen in der Bahnhofstraße eine Stahlskulptur, die vor einem Blumengeschäft stand. Dabei entstand an der Skulptur ein relativ geringer Schaden in Höhe von etwa 50 Euro, am Auto der Frau dagegen Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau davon, wobei sie jedoch eine Zeugin beobachtete.

In der Friedrich-Ebert-Straße in VS-Schwenningen sah eine Passantin, wie eine 19-jährige Fiat Panda Fahrerin gegen 15.30 Uhr beim Ausparken gegen einen geparkten Renault Megane stieß und dort Blechschaden in Höhe von rund 300 Euro verursachte. Auch hier fuhr die Unfallverursacherin weg, ohne den Schaden zu melden. Aufgrund der Angaben der Zeugin konnte die Polizei die junge Frau als Verantwortliche ermitteln. Beide Autofahrerinnen müssen nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell