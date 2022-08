Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz (23.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Radfahrer hat sich am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr bei einem Sturz auf der Friedrich-Ebert-Straße verletzt. Ein 35-Jähriger kam mit seinem Mountainbike an der Einfahrt zu einem Parkhaus zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei bemerkte bei dem Radfahrer deutliche Alkoholbeeinflussung, was ein Alkoholtest mit über 2 Promille untermauerte. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo man ihm noch eine Blutprobe abnahm. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt.

