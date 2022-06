Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau tot aufgefunden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Kreis Esslingen:

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 79-Jährigen.

Zunächst war die Polizei am Dienstag gegen neun Uhr zu einem Unfall zwischen Köngen und Denkendorf gerufen worden. Der Mann war dort mit seinem Pkw auf einem Betonweg parallel zur L1200 in Richtung Denkendorf unterwegs. Dabei kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Nachdem gegen 11.30 Uhr die Angehörigen des aus dem Kreis Esslingen stammenden Mannes verständigt werden sollten, fanden die Beamten seine 77-jährige Ehefrau tot im gemeinsamen Wohnhaus auf. Sie war nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam zu Tode gekommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell