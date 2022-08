Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch auf der Färberstraße

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend, 19 Uhr, bis Samstagmittag, 14 Uhr, versucht in die Werkstatt- und Büroräume zweier Firmen auf der Färberstraße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten mehrere Fenster und Türen einer Zimmerei und eines angrenzenden Bürodienstes aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Täter gelangten nicht in die Innenräume. Es entstand jedoch Sachschaden an den beschädigten Fenstern und Türen in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf der Färberstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell