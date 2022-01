Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - KORREKTUR Telefonnummer: Bewohnerin überrascht Einbrecher/ Am Dienstag hörte in Rechberghausen eine Bewohnerin verdächtige Geräusche.

Ulm (ots)

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5125323) berichtet, brach ein Unbekannter am Dienstag in ein Wohnhaus in der Schloßhofstraße in Rechberghausen ein. Der Polizeiposten Rechberghausen hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und hofft unter der Telefon-Nr. 07161/93810 auf Zeugenhinweise.

++++0108517

Bernd Kurz / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

