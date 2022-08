POL-PB: Zwei Fahrradunfälle am Sonntagmorgen

Büren /Delbrück (ots) - (mb) Am Freitag wurden ein kleiner Junge und am Sonntag ein Mann bei Unglücksfällen auf einem Hof und einem Feld teils lebensgefährlich verletzt. In Büren-Brenken hat ein sechsjähriger Junge am Freitag bei einem Unglück auf einem landwirtschaftlichen Hof am Tiefer Weg schwere Beinverletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr kletterte der Junge ...

