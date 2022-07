Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Crepes-Stand

Paderborn, Liboriberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen stellte ein ZEG fest, dass ein Stand auf dem Liboriberg aufgebrochen wurde. Nach Feststellungen der Polizei wurde die Tür des Standes aufgehebelt und Wechselgeld in 3-stelliger Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 05251-3060 bei der Kriminalpolizei in Paderborn zu melden.

