POL-PB: Pedelecfahrer gestürzt und schwer verletzt

Paderborn (ots) - (CK) - Am Donnerstagnachmittag (28.07., 15.25 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Diebesweg informiert. Die eingesetzten Beamten fanden den verunfallten Peugeot 206 vor einem Baum im Straßengraben des Diebeswegs in Fahrtrichtung Hatzfelder Straße liegend vor. Mehrere Zeugen gaben den Polizeibeamten gegenüber an, dass der Fahrer mit ...

