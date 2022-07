Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall - Flucht, Betäubungsmittel, kein Führerschein

Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (28.07., 15.25 Uhr) wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall am Diebesweg informiert.

Die eingesetzten Beamten fanden den verunfallten Peugeot 206 vor einem Baum im Straßengraben des Diebeswegs in Fahrtrichtung Hatzfelder Straße liegend vor.

Mehrere Zeugen gaben den Polizeibeamten gegenüber an, dass der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Diebesweg aus Marienloh kommend in Fahrtrichtung Sennelager unterwegs gewesen war.

Auf Höhe einer Überführung kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. Nach dieser Kollision lenkte der Fahrer zurück nach rechts und kam nach dem Überführungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Peugeot schließlich vor einen Baum prallte.

Anschließend kroch der augenscheinlich verletzte Fahrer aus dem Auto und lief in Richtung eines angrenzenden Waldstücks davon. Zwei weitere Zeugen würden dem Flüchtigen folgen.

Daraufhin wurden umgehend polizeiliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

In Marienloh am Sudetenweg wurde der Flüchtige - ein 44-jähriger Mann aus Paderborn - schließlich angetroffen. Da er verletzt war und wirre Angaben machte, wurde er in das St. Vincenz Krankenhaus gebracht, er auch zwecks stationärer Behandlung der Unfallfolgen verblieb.

Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden - er hatte keinen.

Gegen den 44-jährigen Paderborner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell