POL-PB: Ausgebranntes Auto - Autofahrer stellt sich in Geseke der Polizei

Salzkotten (ots)

(CK) - Wie gestern berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5284212 ) informierte ein aufmerksamer Zeuge am frühen Mittwochmorgen (28.07, 02.00 Uhr) die Polizei über ein brennendes Auto auf einem Feldweg zwischen Salzkotten und Geseke, Nähe der B1. Neben diesem Auto soll sich eine Person befunden haben.

Zunächst waren die Umstände und Hintergründe dazu unbekannt.

Aus diesem Grund nahmen gestern (28.07.) Ermittler der Paderborner Kriminalpolizei das ausgebrannte Fahrzeug und den Brandort in Augenschein und stellten fest, dass der VW Golf mit seinem heißen Auspuff frisches Stroh in Brand gesetzt hatte, was wiederum dazu führte, dass das Feuer auf das gesamte Auto übergriff.

Parallel zu den polizeilichen Ermittlungen meldete sich gegen 11.00 Uhr der 29-jährige Halter des Autos aus Büren bei der Polizei in Geseke und gab an, dass er mit dem Auto in der Nacht zuvor unterwegs gewesen und von der Fahrbahn abgekommen war. Anschließend wäre das Feuer ausgebrochen.

Der der Mann selbst am Vormittag noch immer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

