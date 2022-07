POL-PB: Streit eskaliert - Mann mit Flasche bewusstlos geschlagen und getreten

Salzkotten (ots) - (CK) - Am frühen Mittwochmorgen (28.07, 02.00 Uhr) informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über ein brennendes Auto auf einem Feldweg zwischen Salzkotten und Geseke, Nähe der B1. Neben diesem Auto soll sich eine Person befunden haben. An der Straße Neue Landwehr fanden die eingesetzten Polizeibeamten und die ebenfalls alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug vor, das bereits in voller Ausdehnung ...

mehr