Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schulfassade verunstaltet

Gronau (ots)

Auf ein Schulgebäude in Gronau haben Unbekannte ein Hakenkreuz geschmiert. Zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, haben die Täter das Nazisymbol auf eine Wand des Gebäudes am Eschweg aufgetragen. Zudem fanden sich dort weitere Schmierereien. Der Staatsschutz in Münster ist in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell