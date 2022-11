Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahndung mit Foto nach Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch auf der Weseler Straße in Haltern am See sucht die Polizei nach einem (weiteren) Tatverdächtigen. Er konnte vom Tatort flüchten. Ein Foto des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/91336

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

