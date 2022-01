Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Zeugen nach Einbruch in Spielcasino gesucht

Ankum (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist eine Spielhalle in der Alfons-Schulte-Straße ins Visier eines Unbekannten geraten. Der Täter verschaffte sich gegen 3.45 Uhr Zugang zu dem Räumlichkeiten des Casinos an der Ecke zur Loxtener Straße, in dem er ein bodentiefes Fenster mit einem Gullydeckel einwarf. Dabei löste die Nebelanlage der Spielhalle aus. In Innern machte sich der Einbrecher an einem Spielautomaten zu schaffen und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Mit der Beute flüchtete der Unbekannte vom Tatort, bevor die alarmierte Polizei an der Spielhalle eintraf. Die Ermittler aus Bersenbrück nehmen Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 05439/9690 entgegen.

