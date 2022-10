POL-DO: Einzelrennen - Porsche-Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1186 Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünf-jähriges Kind angefahren und verletzt wurde, kam es am 29.10.2022 auf der Bayrischen Straße in Dortmund. Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 23 Jahre alter Dortmunder die Bayrische Straße mit seinem Mitsubishi in östlicher Richtung. In Höhe der Hausnummer 191 rannte plötzlich ein fünf-jähriger Junge vom Gehweg kommend über ...

mehr