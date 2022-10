Polizei Dortmund

POL-DO: 79-Jährige wehrt 18-jährigen Räuber ab - Festnahme durch die Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1184

Damit hatte der Tatverdächtige nicht gerechnet: Eine 79-jährige Dortmunderin wehrte sich am 29.10.2022 im Vorraum der Sparkasse am Freistuhl in Dortmund so vehement, dass der beabsichtigte Raub ihrer Geldbörse scheiterte und die Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen konnte.

Nach Angaben aller Beteiligten befand sich die Seniorin mit ihrem Urenkel gegen 12.30 Uhr im Vorraum der Sparkasse, dort war sie an einem Geldautomaten tätig. Plötzlich näherte sich der 18-jährige Tatverdächtige und versuchte, der Dame die Geldbörse zu entreißen. Die 79-Jährige hielt das Portmonee jedoch so fest, dass sich der Verdächtige trotz Anstrengungen schließlich "geschlagen" geben musste und ob der Gegenwehr seines Opfers flüchten wollte. Die pfiffige Rentnerin hatte jedoch zusätzlich laut geschrien, was weitere Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht hatte. Die Zeugen verhinderten die Flucht und kurz danach traf die erste Streifenwagenbesatzung ein. Daraufhin klickten die Handschellen.

Der wohnsitzlose 18-Jährige, der offensichtlich nicht mit einer so durchsetzungsstarken Seniorin gerechnet hatte, durfte/musste mit ins Polizeigewahrsam, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell