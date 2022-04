Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Randalierender Nachbar

Freiburg (ots)

Über Notruf wurde der Polizei in der Nacht zum Freitag, 22.04.2022, gegen 00:45 Uhr, eine randalierende Person in einem Anwesen in der Hindenburgstraße in Denzlingen gemeldet.

Die Person würde im Treppenhaus herumschreien, mit den Fäusten gegen eine fremde Wohnungstür hämmern und mit Müll um sich werfen. Nachdem sich die Person auch durch die Polizei nicht beruhigen ließ, wurde sie zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Maßnahmen konnte zudem eine geringe Menge Marihuana beim nun Beschuldigten aufgefunden werden, weshalb ihn neben einer Rechnung für die Ausnüchterung bei der Polizei auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet.

WKI/mk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell