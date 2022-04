Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.04.2022, kurz nach 17.00 Uhr, wurde ein 55-Jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße von Öflingen kommend in Richtung Schwörstadt, als ihm an der Einmündung zur Mülldeponie Lachengraben ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt nahm. Trotz einer Vollbremsung des Motorradfahrers prallte er gegen die Fahrertür. Der Motorradfahrer flog von seiner Maschine, rollte in den Gegenverkehr und wurde unter der Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Pkw eingeklemmt. Das Motorrad wurde ebenfalls in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen einen weiteren, entgegenkommenden, Pkw. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr leistete technische Hilfe bei der Bergung der Fahrzeuge. Das Motorrad wurde abgeschleppt, wie auch zwei weitere Pkw, welche nicht mehr fahrbereit waren. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.500 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

