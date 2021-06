Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (786) Exhibitionist zeigt sich einem Mädchen in Roßtal

Roßtal (ots)

Ein Mann zeigte sich am Mittwochnachmittag (02.06.2021) in Roßtal (Lkrs. Fürth) einem Kind gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Er wurde festgenommen.

Gegen 16:00 Uhr trat ein Mann einem Mädchen in der Unteren Bahnhofstraße in schamverletzender Art und Weise gegenüber.

Beamte nahmen den 36-Jährigen auf Grund der abgegebenen Beschreibung im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung fest.

Auf Grund seines psychisch auffälligen Zustandes wurde er in eine Fachklinik verbracht.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

Janine Mendel/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell