POL-MFR: (784) Zahlreiche Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet - Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.05.2021) entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Rangierbahnhof-Siedlung in Nürnberg zahlreiche Kennzeichen von Fahrzeugen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Straßenzügen William-Wilson-Straße, Bauernfeinstraße, Neptunweg und Neuselsbrunn von insgesamt 15 Fahrzeugen die Kennzeichen und in einem Fall einen Mercedesstern entwendet. Weiterhin beschädigte der Täter teilweise die Fahrzeuge.

Eine Anwohnerin fand schließlich einen Großteil der entwendeten Kennzeichen in der Rüberstraße wieder auf.

Zur Spurensicherung war der Kriminaldauerdienst Mittelfranken vor Ort.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht.

Personen, die Hinweise zum Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0911/9482-0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zu melden.

