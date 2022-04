Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperverletzung auf der Passerelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 20.45 Uhr, wurde ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Passerelle wohl von einem Mann attackiert. Der 30-Jährige sei mit seiner Freundin, welche ein Fahrrad fuhr, in Richtung Frankreich unterwegs gewesen, als sie auf der Brücke von einer größeren Personengruppe an der Weiterfahrt gehindert worden seien. Ein Mann aus der Personengruppe soll dann den 30-Jährigen mit mehreren Faustschlägen traktiert haben. Eine Person aus der Gruppe konnten den Aggressor wohl zunächst zurückziehen. Der Aggressor habe sich losgerissen und dem 30-Jährigen gegen die Hüfte getreten. Eine Person soll dann den Aggressor von dem 30-Jährigen weggezogen haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Passanten auf der Brücke aufgehalten haben sollen. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 97970 entgegen.

