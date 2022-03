Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer im Kreisverkehr angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen ein 21 Jahre alter Gronauer bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Pedelecfahrer befuhr gegen 07.00 Uhr den Kreisverkehr Heerweg/Alter Postweg, als ein Fahrer eines weißen Kleinwagens vom Heerweg aus Richtung Epe kommend in die Kreisbahn einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer, infolgedessen dieser stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf dem Alten Postweg in Richtung Innenstadt fort. Der Geschädigte schätzt das Alter des Flüchtigen auf rund 35 Jahre. Er habe einen Dreitagebart getragen, beschrieb der Gestürzte den Fahrer. An dem Fahrzeug hätten sich ausländische Kennzeichen befunden, mutmaßlich aus Polen. Er werde sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben, gab der Gronauer an. Der Verkehr im Kreisverkehr hat an der Unfallstelle Vorfahrt vor den Einfahrenden. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

