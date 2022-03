Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kennzeichen Grund der Kontrolle

Gronau (ots)

Da an seinem E-Scooter noch ein Kennzeichen des vergangenen Versicherungsjahres klebte, wurden Polizisten auf den 23 Jahre alten Gronauer aufmerksam. Bei der Kontrolle auf der Straße Am Brissenkamp am Dienstagmorgen kam neben der fehlenden Versicherung noch mehr zu Tage. Der Fahrer des Rollers stand mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Diese hatte er zudem in geringer Menge dabei. Er gab an, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Ein Arzt entnahm dem Gronauer eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell