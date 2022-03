Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pfarrbüro

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Dienstag drangen Einbrecher gewaltsam in das Pfarrbüro an der Dechant-Kruse-Straße in Bocholt ein. Der oder die Täter hebelten dazu ein Fenster und im Gebäude drei Türen auf. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand haben sie nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell