Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Auto übersehen ++ Radfahrerin schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Auto übersehen

Lilienthal. Nach einer Vorfahrtsverletzung auf der Seeberger Landstraße wurde am Mittwoch gegen 16:30 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Straße Seeberger Moor und wollte die Seeberger Landstraße (L154) überqueren. Dabei übersah er einen auf der L154 von links herannahenden und vorfahrtberechtigten 44-jährigen Ford-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß beider Pkw kann. Der 44-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik überführt. Beiden Autos mussten zudem abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Radfahrerin schwer verletzt

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Langenberg (L149) wurde am Donnerstagmorgen gegen 7:45 Uhr eine Radfahrerin schwer verletzt. Die 23-jährige Zweiradfahrerin war zunächst auf dem Radweg der L149 unterwegs, als sie Zeugen zufolge plötzlich nach links abbog und offenbar die L149 überqueren wollte. Eine nachfolgende 40-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Abtransport der verletzten Frau wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, der auch vor Ort landete. Letztlich wurde die Radfahrerin aber mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

