Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Motorradfahrer verletzt ++ Motorradfahrer verletzt ++ Motorradfahrer schwer verletzt ++ Verletzt nach Auffahrunfall ++

Landkreis Verden (ots)

Motorradfahrer verletzt

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Feldstraße wurde am Dienstag gegen 9:20 Uhr ein Motorradfahrer verletzt. Eine 78-jährige Toyota-Fahrerin bog nach links in die Asmusstraße ein, gleichzeitig wurde sie von dem 58-Motorradfahrer überholt. Aufgrund des folgenden Zusammenstoßes stürzte und verletzte sich der Zweiradfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Motorradfahrer verletzt

Verden. Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Ostpreußenstraße verletzt. Der junge Mann verlor alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei erlitt der Fahranfänger leichte Verletzungen. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt

Ottersberg/Posthausen. Am Dienstag gegen 14 Uhr erlitt ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz von Dodenhof schwere Verletzungen. Der junge Mann war im Bereich der Warenannahme des Möbelhauses unterwegs, als er alleinbeteiligt und aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Er überfuhr einen Bordstein und stürzte anschließend in einen Metallzaun. Dabei zog sich der Fahranfänger schwere Verletzungen zu, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste.

Verletzt nach Auffahrunfall

Verden. Am Dienstag gegen 12:15 Uhr wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Eitzer Straße (L160) leicht verletzt. Eine 60-jährige VW-Fahrerin musste abbremsen, weil sie in den Rosenweg abbiegen wollte. Eine nachfolgende 21-jährige Frau, die ebenfalls mit einem VW unterwegs war, war offenbar unaufmerksam und fuhr auf. Dadurch erlitt die Fahranfängerin selbst Verletzungen, außerdem verursachte sie an den beiden Pkw Schäden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell