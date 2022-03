Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zwei Verletzte bei Krad-Unfall ++ Wem gehört dieses Kinderrad? (Mit Foto) ++ Fahrzeugteile entwendet ++ Verletzt nach Auffahrunfall ++

Landkreis Verden (ots)

Zwei Verletzte bei Krad-Unfall

Verden. Zwei Jugendliche wurden am Mittwoch gegen 21 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Thedinghauser Straße verletzt. Eine 16-jährige Krad-Fahrerin war in Richtung Blender unterwegs, als sie in der Linkskurve zur Weserbrücke die Kontrolle über ihr Gefährt verlor und stürzte. Dabei erlitten sie und ihre gleichaltrige Sozia leichte Verletzungen. Am Krad entstand Sachschaden.

Wem gehört dieses Kinderrad? (Mit Foto)

Oyten. Die Polizei Oyten hat am vergangenen Montag ein an der Straße Auf der Heide aufgefundenes Fahrrad sichergestellt. Die Beamten fragen nun, wem das schwarze Kinder-Crossrad mit blauer Aufschrift "Yazoo FS 8.0" gehört. Hinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Fahrzeugteile entwendet

Verden. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in einen hochwertigen Audi ein, der an der Kleinen Fischerstraße geparkt war. Anschließend demontierten und entwendeten sie diverse Fahrzeugteile aus den Innenraum. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Verletzt nach Auffahrunfall

Kirchlinteln. Bei einem Auffahrunfall auf der Straße Lindhoop (L171) wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 31-jähriger Opel-Fahrer befuhr die L171 und wollte in die Straße Zum Lindhoop abbiegen. Als er daher abbremste, war ein nachfolgender 42-jähriger VW-Fahrer unachtsam und fuhr auf. Durch die Kollision erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

