Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall - PKW prallte gegen Gebäudewand und brennt komplett aus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1183

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrzeugführer, einem ausgebrannten PKW und einer eingerissenen Grundstücksmauer kam es am 29.10.2022 im Bereich Speicherstraße/Schäferstraße in Dortmund.

Auf Befragen der Einsatzkräfte der Polizei gab der 20-jährige bulgarische Fahrer des PKW an, er habe Alkohol konsumiert, Marihuana geraucht und habe keinen Führerschein. Auf die Beamten wirkte er schläfrig, benommen und hatte deutliche Gleichgewichtsstörungen: Viele "gute" Gründe, um sich in ein Auto zu setzen und, wie Zeugen später angaben, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Speicherstraße unterwegs zu sein.

Natürlich kam es leider so, wie es dann kommen musste. Auf der Speicherstraße in nördlicher Richtung unterwegs und mit der Absicht, nach rechts in die Schäferstraße einzubiegen, verlor der 20-Jährige die Kontrolle über den Opel und durchbrach mit hohem Tempo eine Grundstückmauer. Der Opel fing sehr schnell Feuer und brannte komplett aus. Glücklicherweise konnte sich der Bulgare mit großen Anstrengungen noch rechtzeitig aus dem Wrack befreien. Seine etwas schwereren Verletzungen werden stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Das Unfallwrack musste vom Unfallort abgeschleppt, ein zusätzlich beschädigter Stromkasten direkt gesichert werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 13000 Euro geschätzt.

