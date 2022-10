POL-DO: Opel-Fahrer flüchtet vor Motorradfahrer der Polizei - Unfall auf der Hafenautobahn

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1179 Eine 40-jährige Dortmunderin ist am Freitagvormittag (28. Oktober) in einem Park an der Straße Am Stuckenrodt beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Frau hielt sich gegen 10 Uhr in diesem Park auf, als ein unbekannter Mann auf sie zukam. Dieser bedrohte sie mit einem Messer und versuchte ihr die Geldbörse zu entreißen, die sie in der Hand hielt. Sie versuchte dies abzuwehren, ...

