Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Iserlohn (ots)

Am 01.08.2022 gegen 21:30 Uhr kam es auf dem Dördelweg in Iserlohn in Höhe eines dortigen Kiosks zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 15-Jährigen, die den Gehweg mit Kopfhörern in den Ohren entlanglief.

Konkret wurde die Geschädigte von einem bislang unbekannten männlichen Täter von hinten zunächst an den Schultern und anschließend im Hals- und Brustbereich berührt. Beim Losreißen verletzte sie sich leicht.

Den Täter konnte die Geschädigte nicht näher beschreiben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachtet haben. Hinweise können unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell