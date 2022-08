POL-MK: Eingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt

Lüdenscheid (ots) - Am gestrigen Tage, gegen 16:45 Uhr, bemerkte einen Schwimmbadbesucherin leichte Rauchentwicklung im Umkleidebereich. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass ein brennender Eisbecher in einem Spind stand. Sie konnte ihn schnell löschen, so dass die hinzugerufene Feuerwehr nur noch etwas Lüften musste. An dem Spind ist leichter Sachschaden ...

mehr