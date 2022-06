POL-PDMY: Versuchte gefährliche Körperverletzung mittels Gehstock

Mayen, Koblenzer Straße / B 262 (ots) - Am 26.06.2022, gegen 17:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Linienbusses der Verkehrsbetriebe Mittelrhein in Mayen die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Hausen. In Höhe der Auffahrt zur B 262 musste der Busfahrer anhalten, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Dies bemerkte der dem Bus nachfolgende Fahrer eines hellblauen, Pkw, Seat zu spät und fuhr auf den Bus ...

mehr