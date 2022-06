Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße / B 262 (ots)

Am 26.06.2022, gegen 17:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Linienbusses der Verkehrsbetriebe Mittelrhein in Mayen die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Hausen. In Höhe der Auffahrt zur B 262 musste der Busfahrer anhalten, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Dies bemerkte der dem Bus nachfolgende Fahrer eines hellblauen, Pkw, Seat zu spät und fuhr auf den Bus hinten auf. Anschließend flüchtete der Seat-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Seat müsste im Bereich der Fahrzeugfront erhebliche Schäden aufweisen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mayen zu melden.

