Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Feuerwehreinsatz nach Austritt von Gefahrstoffen

Mayen, Kirchgasse (ots)

Am Freitag, gegen 09:00 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Kirchgasse, Ecke Marktstraße, gemeldet. Eine Gefahr für Personen konnte ausgeschlossen werden, weil das Gebäude lediglich als Lagerraum für ein Einzelhandelsgeschäft dient.

Durch die eintreffende Feuerwehr konnte kein offenes Feuer, sondern Rauchentwicklung und beißender Geruch in einem der Lagerräume festgestellt werden. Erster Einschätzung nach sind mehrere, bislang unbekannte, Substanzen ausgetreten. Durch den Kontakt ist es zu einer chemischen Reaktion gekommen, wodurch der Raum kontaminiert wurde. Weil die ausgetretenen Substanzen nicht bekannt sind, gestalten sich die Löscharbeiten schwierig.

Zur genauen Brandursache sowie der Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehren Mayen, Maifeld und Andernach, inklusive eines Gefahrstoffzuges, sind derzeit mit starken Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell