Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter entwendet ca. vier Tonnen Aluminium, Einbrecher in Groß Sterneberg sprüht mit Reizgas, Einbrecher in Stade-Haddorf

Stade (ots)

1. Unbekannter entwendet ca. vier Tonnen Aluminium

Ein bisher unbekannter Täter sind am Freitag gegen 18:40 h in der Stader Elbstraße nach dem gewaltsamen Öffnen eines Bauzaunes auf ein dortiges Betriebsgelände gelangt und haben mit einem Kran ca. 3 bis 4 Tonnen Aluminium aus alten Hochspannungsleitungen aufgeladen und entwendet.

Anschließend hat sich der Unbekannte mit seinem grauen LKW ohne angebrachte Kennzeichen auf die Landesstraße 111 in Richtung Autobahn 26 entfernt.

Der von aufmerksamen Zeugen beobachtete Täter wird als ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit südeuropäischem Erscheinungsbild mit dunklen Locken beschrieben.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Groß Sterneberg sprüht mit Reizgas

In der vergangenen Nacht ist gegen kurz vor Mitternacht hat sich ein bisher unbekannter Einbrecher in Groß Sterneberg Zutritt durch ein Fenster in ein dortiges Wohnhaus verschafft.

Als der Bewohner dadurch aus dem Schlaf erwachte und den Täter entdeckte, sprühte dieser Reizgas in seine Richtung und trat anschließend die Flucht in unbekannte Richtung an.

Das Opfer erlitt bei der Tat eine starke Reizung der Augen und musste vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen konnte der Einbrecher eine geringe Menge Bargeld und Silberbesteck erbeuten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider zunächst erfolglos.

Der Sachschaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

3. Einbrecher in Stade-Haddorf

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Samstag, 18:30 h und Sonntag, 14:50 h in Stade-Haddorf in der Straße Haddorfer Berg auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben in einem Kellerschacht das gesamte Fensterelement herausgenommen.

So in das Innere des Hauses eingedrungen, konnten der oder die Täter dann sämtliche Räume durchsuchen und dabei mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Playstation 5 mit Zubehör erbeuten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell