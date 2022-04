POL-STD: Auto in Horneburg zerkratzt - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte setzen Altpapiertonne in Brand - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Stade

1. Auto in Horneburg zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 01.04. wurde in der Zeit zwischen 18:00 h und 20:45 h in Horneburg in der Otto-Balzer-Straße ein dort geparkter Fiat 500 von bisher unbekannten Tätern erheblich beschädigt.

Der oder die Unbekannten haben offenbar vorsätzlich an mehreren Stellen tiefe Lackkratzer an dem Fahrzeug hinterlassen und so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.

Die Horneburger Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Unbekannte setzen Altpapiertonne in Brand - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser Woche gegen 23:20 h wurde in Horneburg in der Straße "Im großen Sande" eine dort an einem Stromkasten abgestellte Altpapiertonne von bisher unbekannten Tätern in Brand gesteckt.

Ein aufmerksame Zeugin hatte das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Trotz des schnellen Einsatzes brannte die Kunststofftonne komplett nieder und auch der Stromkasten wurde erheblich beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

