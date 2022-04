Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden aus drei geparkten Autos am Buxtehuder Bahnhof die Katalysatoren, Motorroller am Buxtehuder Bahnhof entwendet, 25-jähriger Autofahrer bei Unfall in Oersdorf schwer verletzt

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden aus drei geparkten Autos am Buxtehuder Bahnhof die Katalysatoren

Bisher unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwoch tagsüber zwischen 06:15 h und 14:20 h in Buxtehude am dortigen Bahnhof/Nordseite von drei geparkten Fahrzeugen die Katalysatoren mit einem bisher unbekannten Werkzeug herausgetrennt und entwendet. Der oder die Täter haben an dem Mercedes C 180, dem Audi A4 und dem VW-Golf einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro angerichtet.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Motorroller am Buxtehuder Bahnhof entwendet

Unbekannte haben ebenfalls am gestrigen Mittwoch zwischen 06:45 h und 16:30 h auf dem Rollerparkplatz an der Nordseite des Buxtehuder Bahnhofs einen dort abgestellten Motorroller entwendet. Der schwarzgraue PEUGEOT Roller 50 hat das Kennzeichen 547 KGE und stellt einen Wert von ca. 900 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Rollers bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. 25-jähriger Autofahrer bei Unfall in Oersdorf schwer verletzt

In der vergangenen Nacht kam es gegen kurz nach 02:00 h in Oersdorf in der Straße "Masch" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der junge Mann aus Ahlerstedt war mit seinem Skoda Oktavia aus Oersdorf kommend in Richtung Ottendorf unterwegs und dann in einer leichten Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern, drehte sich und kam schließlich an einem Baum und einem Zaun zum Stehen.

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte aber noch selbst aussteigen.

Nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde er in ein Rotenburger Krankenhaus eingeliefert.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Fahrer evtl. in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein könnte, wurden die Feuerwehren aus Ahlerstedt und Oersdorf alarmiert. Die Feuerwehrleute leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten das Unfallfahrzeug ab und unterstützten die Polizei bei der Absperrung des Unfallbereichs.

Da an der Unfallstelle Hinweise auf evtl. Alkoholeinfluss beim Fahren festgestellt wurden, musste sich der 25-Jährige in der Rotenburger Klinik einer Blutprobe unterziehen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sein Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben über die Fahrweise des Unfallverursachers machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell