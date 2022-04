POL-STD: Motorradsaison 2022 ist gestartet - Polizei gibt Tipps für sicheres und unfallfreies Fahren

Stade (ots) - Unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Westerjork auf das Gelände eines dortigen landwirtschaftlichen Betriebes gelangt und haben ein Element eines Rolltors zu einem Hoflager aufgebrochen. So anschließend in das Innere eingedrungen konnten der oder die Täter dann vier Akkuscheren zur Baumpflege erbeuten und damit unerkannt die Flucht ...

mehr