Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Harsefelder Schulwerkstatt

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 17:00 h und heute Morgen, 07:00 h in Harsefeld in der Meybohmstraße nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere der dortigen Schul-Werkstatt eingestiegen und haben daraus dann eine neuwertige STIHL-Motorheckenschere entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell