Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung an Verteilerkasten in Fischbach

Fischbach (ots)

Zeugen gesucht

In der Nacht vom 12.02.2022 auf den 13.02.2022 wurde in Fischbach in der Hauptstraße ein Verteilerkasten der Firma "Deutsche Glasfaser" durch unbekannte Täter stark beschädigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt und/ oder der Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell