POL-PDTR: Sachbeschädigung an Werbeaufsteller/Kundenstopp

Am vergangenen Sonntag, den 06.02.2022, kommt es am frühen Morgen zwischen 03:52 Uhr und 03:55 Uhr am Durchgang vom Kornmarkt zum Posthof in Trier zu einer Sachbeschädigung an zwei Werbeaufstellern/Kundenstoppern. Durch zwei bislang nicht identifizierte Tatverdächtige, welche bei der gesamten Tathandlung videografiert worden sind, wurde die Aufsteller zu Boden geworfen und durch mehrere Tritte gezielt zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt und/oder der Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Verbindung zu setzen.

