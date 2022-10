Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Beamte beleidigt und Widerstand geleistet

Frankenthal (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung kam es am gestrigen Samstag gegen 16:00 Uhr in der Speyerer Straße. Nachdem dort zunächst eine körperliche Auseinandersetzung und Bedrohung zwischen zwei Personen gemeldet wurde, wurde die Anzeige vor Ort durch die Polizei aufgenommen. Der mehrfachen Ansage, sich ruhig zu verhalten, widersetzte der 48-jährige Frankenthaler sich mehrfach, sodass ihm schlussendlich die Handfesseln angelegt wurden. Gegen die Maßnahme sperrte der 48-Jährige sich deutlich und beleidigte einen der Beamten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einem Richter wurde dem leicht alkoholisierten Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und hierfür in Gewahrsam genommen.

