POL-FR: Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 02.10.2022, auf Montag, 03.10.2022, wurde in Wyhlen aus einer Tiefgarage in der Lörracher Straße ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube, Farbe Petrolblau, gestohlen. An dem Pedelec befanden sich zwei Satteltaschen, ebenfalls in der Farbe Petrolblau. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

